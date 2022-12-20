Павел Сергеев возглавил орловскую больницу им. Семашко

Фото: официальный аккаунт регдепартамента здравоохранения Орловской области в "ВКонтакте".
"Ближайшая задача, которая сейчас стоит перед клиникой, - активно включиться в новый порядок маршрутизации пациентов. Мы делаем на вас ставку в оказании медицинской помощи жителям не только города Орла, но и области. Больница Семашко должна по многим показателям должна сравняться с Областной клинической больницей. В ближайшее время мы рассмотрим вопрос установки ангиографа, соответственно, технологии эндоваскулярного подхода в лечении отразятся на всех профилях оказания медицинской помощи", - заявил на собрании и.о. руководителя департамента здравоохранения Игорь Петчин.