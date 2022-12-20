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16:21, 20 декабря 2022 года

Павел Сергеев возглавил орловскую больницу им. Семашко

Он сменил на этом посту Игоря Дробязгина.


20 декабря коллективу Орловской больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко представили нового главного врача. Им стал Павел Сергеев, ранее возглавлявший Поликлинику № 2.
"Ближайшая задача, которая сейчас стоит перед клиникой, - активно включиться в новый порядок маршрутизации пациентов. Мы делаем на вас ставку в оказании медицинской помощи жителям не только города Орла, но и области. Больница Семашко должна по многим показателям должна сравняться с Областной клинической больницей. В ближайшее время мы рассмотрим вопрос установки ангиографа, соответственно, технологии эндоваскулярного подхода в лечении отразятся на всех профилях оказания медицинской помощи", - заявил на собрании и.о. руководителя департамента здравоохранения Игорь Петчин.
Фото: официальный аккаунт регдепартамента здравоохранения Орловской области в "ВКонтакте".


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