Орловские студенты заняли второе место на всероссийской олимпиаде по хирургии

Состязание состоялось в Рязанском государственном медицинском университете.

Студенты медицинского института ОГУ соревновались в течение трех дней – с 8 по 10 декабря. Команду из Орловской области представляли 16 человек. Ребята показали теоретические знания и практические умения, выполняя многоэтапные задания.

Почетное второе место удалось занять в конкурсе "Абдоминальная хирургия". Всего в олимпиаде приняла участие 21 команда. Их представляли около 600 студентов, сообщили в пресс-службе областного правительства.