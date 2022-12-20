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16:45, 20 декабря 2022 года В новогоднюю ночь 2022-2023 в центре Орла запретят стоянку и проезд Рассказываем, какие ограничения ждут автолюбителей.





В ночь с 2022 на 2023 год в Орле изменится схема движения транспорта: далеко не по всем привычным маршрутам удастся проехать. Рассказываем, где в новогоднюю ночь будет перекрыт проезд и запрещена стоянка.



По информации городской администрации, оставить автомобиль не удастся с 17.00 31 декабря по 3.00 1 января на улице Максима Горького (участок от Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской), на улице Ленина (участок от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора).



А движение будет перекрыто с 23.00 31 декабря до 3.00 1 января по улице Пролетарская гора, улице Максима Горького на участке от Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до Пионерской, а также по улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.



Водителям стоит заранее продумать маршрут и место под стоянку.





Ольга СУПОНЕВА





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