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8:30, 21 декабря 2022 года Орловское отделение "Народного фронта" отправит участникам СВО новогодние подарки Их формируют сами граждане, приносящие сладости в пункт сбора.





Орловское отделение "Народного фронта" продолжает сборы в рамках акции "Все для Победы", направленной на помощь участникам СВО. Жители региона регулярно приносят в пункт сбора продовольствие, одежду и многое другое. В преддверии Нового года орловцы активно приносят сладости.



Помочь может каждый. Пункт сбора открыт по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д. 37. Также есть возможность внести денежное пожертвование. Реквизиты указаны по ссылке.





Орловское Информбюро





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