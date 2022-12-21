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9:00, 21 декабря 2022 года

В Орловской области кур в два с половиной раза больше, чем людей

Любопытную статистику представил Орелстат.


По состоянию на 1 декабря 2022 года в Орловской области поголовье коз и овец насчитывало 2,9 тысяч животных, коров – 122,3 тысяч, свиней – 1 174,1 тысяч, кур – 1, 894,5 тысяч. За одиннадцать месяцев уходящего года аграрии произвели 241,2 тысяч тонн скота и птицы на убой, коровы дали 102,6 тысяч тонн молока, а куры снесли 17,1 миллиона яиц, сообщили в Орелстате.

Надои по сравнению с прошлым годом увеличились на 123 килограмма. Средний показатель составил 5 855 килограммов от одной коровы. Самый продуктивный район – Верховский, преодолевший отметку 8 тысяч килограммов молока. В птицеводческих организациях одна курица-несушка дала в среднем 226 яиц.

                                   




Сергей СИЛАЕВ
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