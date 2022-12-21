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7:30, 21 декабря 2022 года В Орле вновь ожидается оттепель Публикуем подробный прогноз на 21 декабря.





Как сообщает Росгидрометцентр, в среду 21 декабря в Орле от -3 градусов до 0. Пасмурно. В дневное время снег сменится мокрыми осадками.



Ветер ожидается южный, скорость 4 м/с. Атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст. По предварительному прогнозу, оттепель задержится до конца недели.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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