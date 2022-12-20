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19:30, 20 декабря 2022 года

На Орловщине обсудили годовые итоги реализации нацпроектов

Их финансирование составило девять миллиардов рублей.


Депутаты облсовета обсудили итоги реализации нацпроектов в Орловской области в 2022 году. На них было выделено девять миллиардов рублей.

За эти деньги отремонтировано 120 дворов, 50 общественных территорий, 72 километра дорог и четыре моста - последние ещё в работе. Также началась модернизация аэропорта "Южный". В Орле сдан детский сад на 105 мест, продолжается стройка самой большой школы в Орле на 1 225 учеников на ул. Зеленина, в Ливнах возводится новый корпус школы №2.

В районах также появилось пять новых спортплощадок, продолжается строительство крытого футбольного манежа в областном центре. Для больниц закуплено 180 единиц современного оборудования. В трех сельских домах культуры и двух детских школах искусств проведен капитальный ремонт.


Антон Киселёв
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