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17:45, 20 декабря 2022 года Краеведческий музей Орла отметил свой 125 летний юбилей Один из старейших на территории нашей области, он помнит три века.





В Орле отпраздновал юбилей краеведческий музей: ему исполнилось 125 лет. Один из старейших музеев на территории нашей области, он увидел три века, и жизнь этих непростых столетий отразил в своих экспозициях пережив вместе со страной все, что с ней случилось за это время.



Эва Стасюлевич побывала на торжественном вечере посвященном этой дате.





Эва Стасюлевич





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