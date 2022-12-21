В Орловской области собрали почти 39 миллиардов рублей налогов.

Объем платежей увеличился за год на 8,1%.

По информации пресс-службы УФНС России по Орловской области, за 11 месяцев 2022 года налоговики собрали более 38,6 миллиарда рублей в бюджет РФ. За аналогичный период 2021 года орловцы заплатили 35,7 миллиарда.

– В бюджет территории мобилизовано около 26 млрд рублей с превышением на 5,9%, или в абсолютном выражении более 1,4 млрд рублей к показателям соответствующего периода 2021 года, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, на территории региона собрано более 18,8 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.