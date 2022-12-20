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18:45, 20 декабря 2022 года Торгово-промышленная палата Орловской области отметила 30-летие Все это время организация объединяет предпринимателей и помогает им в развитии дела.





Орловская Торгово-промышленная палата отметила 30-летний юбилей. Организация призвана объединять предпринимателей и помогать им развивать бизнес.



Сегодня в союз входят почти 400 компаний-участников. Им оказывают около сотни видов различных услуг: от сертификации до обеспечения безопасности ведения бизнеса.





Антон Киселёв





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