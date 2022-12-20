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19:25, 20 декабря 2022 года Холодная голова, горячее сердце, чистые руки Эти качества выделил основными у сотрудников ВЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем Феликс Дзержинский. Сегодня ее правопреемницей является ФСБ. 20 декабря сотрудники службы отмечают профессиональный праздник.





20 декабря 1917 года был подписан декрет о создании "Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем". Ее возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский. Спецслужба по праву называется одной из самых мощных в ХХ столетии. Сегодня правопреемницей ВЧК является Федеральная служба безопасности. Ее сотрудники, как до этого их коллеги из ВЧК, самоотвержено решают поставленные задачи.



С Орловщиной у Дзержинского связана своя история – полтора года он провел в Орловском централе. Об истории "Железного Феликса" - в материале ГТРК "Орел".





Антон Киселёв





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