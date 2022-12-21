Главная » Новости



22:00, 20 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Орловщина получила 84 машины для образования и здравоохранения.



- Орловское отделение "Народного фронта" готовит очередную посылку участникам СВО.



- Об истории заключения Феликса Дзержинского на Орловщине.



- В Орле начали работу елочные базары.



- Торгово-промышленная палата Орловской области отметила 30-летие.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2