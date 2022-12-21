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10:00, 21 декабря 2022 года Орловский госуниверситет получил новый робототехнический комплекс Оборудование широко используется в процессе производства различной техники.





Кафедра мехатроники, механики и робототехники ОГУ им. И. С. Тургенева получила новый робототехнический комплекс GSK RH06A3, широко используемый при производстве автомобилей и мотоциклов, сельскохозяйственных машин и иного оборудования, - сообщает региональный информационный портал. Комплекс позволит проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области технологического применения промышленных роботов и разработки крупных автоматизированных систем, что повысит качество учебного процесса по направлению подготовки "Мехатроника и робототехника".



Фото: ОГУ им. Тургенева





Орловское Информбюро





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