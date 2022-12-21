Главная » Новости



10:30, 21 декабря 2022 года В Орле елки продаются по 900 рублей за метр, а сосны по 800 Во всех районах города открылись елочные базары.





Живая или искусственная? Определиться в преддверии новогодних праздников предстоит всем орловцам. В Орле, кстати, начали свою работу елочные базары.



В этом году выбрать зеленую красавицу можно будет в каждом районе города. На что обратить внимание в первую очередь? Ответ в нашем материале.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2