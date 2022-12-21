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10:17, 21 декабря 2022 года Орловские пожарные и спасатели получили новую технику Торжественную церемонию вручения ключей приурочили к наступающему профессиональному празднику - Дню спасателя.





Технику орловским подразделениям МЧС передали сегодня, 21 декабря. На оснащение спасателей орловской области поступило 6 единиц техники, среди которых: автоцистерны, автобус, экскаватор- погрузчик и передвижная мастерская технического обслуживания.



Подробности скоро в нашем сюжете.









Екатерина Габова





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