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11:30, 21 декабря 2022 года В Орле стартовали всероссийские соревнования на кубок Клавдии Наумовой Участие в спортивном состязании примут более 400 акробатов.





Областная столица 21 декабря примет спортсменов из 20 регионов страны. Это мастера и кандидаты в мастера спорта, обладатели первого разряда. Победителей определят в каждом виде многоборья среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек. Соревнования продлятся до 23 декабря.





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