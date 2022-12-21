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10:50, 21 декабря 2022 года В Орле вентилятор спровоцировал пожар в квартире на 4-й Курской Из многоэтажки пришлось эвакуировать людей.





В Орле накануне, 20 декабря, пожарные тушили огонь в квартире по улице 4-й Курской. Замкнувший вентилятор спровоцировал ЧП.



Очевидцы сообщили о происшествии утром, в одиннадцатом часу. Когда пожарные приехали на место, из окна на седьмом этаже уже валил густой дым. Пришлось эвакуировать шестерых жильцов. Так как в самой полыхающей квартире никого не было, спасатели использовали автолестницу. Как оказалось, из-за короткого замыкания загорелся вентилятор.



- Открытое горение было ликвидировано в тех размерах, которое оно приняло на момент прибытия первого пожарного подразделения, - сообщили в п ресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





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