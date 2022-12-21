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12:00, 21 декабря 2022 года На Ломоносова в Орле иномарка сбила девушку Пешеход перебегала проезжую часть в неположенном месте.





ДТП, в котором пострадала пешеход, случилось 20 октября в Советском районе города. Под колесами легковой иномарки "БМВ" девушка оказалась на улице Ломоносова.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, за рулем автомобиля был 55-летний водитель, он ехал в сторону Октябрьской. В районе дома №8 проезжую часть решила перейти 23-летняя девушка, правда, до "зебры" она не дошла, перебегала дорогу в неустановленном для этого месте. Как итог - травмы и разбирательство.



Госпитализация пострадавшей не потребовалась.





Ольга СУПОНЕВА





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