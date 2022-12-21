В Орле депутаты обсудили реализацию нацпроектов в 2022 году

На эти цели было выделено 9 миллиардов рублей.

В Орловском облсовете парламентарии затронули тему реализации национальных проектов и подвели рабочие итоги в этом направлении. За эти деньги отремонтировано 120 дворов, 50 общественных территорий, 72 километра дорог и четыре моста - последние еще в работе. В конце года началась реконструкция аэропорта Южный.

В областной столице открылся детский сад на 105 мест, в то же время продолжается строительство самой большой школы на 1 225 мест. В Ливнах рабочие возводят корпус школы №2.