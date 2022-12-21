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13:00, 21 декабря 2022 года Орловский театр кукол покажет представление для переселенцев с Донбасса Самые маленькие получат новогодние подарки.





Сегодня, 21 декабря, семьи, вынуждено покинувшие территории ДНР, ЛНР и Украины, посмотрят интермедию "Машенька и все-все-все". Актеры приедут в "Орловчанку", где находится пункт временного размещения. Порадуют ребят Дед Мороз и Снегурочка, а в конце ребятам вручат новогодние гостинцы.





Мария Семак





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