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13:30, 21 декабря 2022 года Три орловских села ждет благоустройство общественных пространств Работа пройдет в 2023 году в Малоархангельском, Ливенском и Мценском районах.









По Стали известны победители конкурса проектов по благоустройству сельских территорий в 2023 году. В Орловской области приведут в порядок общественные пространства в трех районах.По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", в порядок приведут детскую площадку в поселке Рогатый Малоархангельского района, обустроят зону отдыха в селе Никольское в Ливенском районе, а также двор многоквартирного дома в поселке Цветочный Мценского района.





Ольга СУПОНЕВА





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