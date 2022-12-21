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14:00, 21 декабря 2022 года

Орловцам напомнили, как выбирать красную икру

Рекомендациями поделился Роспотребнадзор.


По информации пресс-службы управления регионального ведомства, икра лососевых рыб, такие как горбуша, кета, нерка, семга, форель – ценный пищевой продукт, содержащий витамины, йод, кальций, фосфор, железо.

Чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, необходимо соблюдать несколько правил: не покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли, внимательно читать этикетку с название, датой изготовления и фасовки, обратить внимание на маркировку, содержащую слово "Икра", номер завода-производителя, смены и индекс рыбной промышленности.

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, - отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.                       

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, они не имеют пленок и трещин. В случае, если у икры есть сок, а продукт "сдулся", то его могли размораживать.

Натуральный продукт имеет ядро, лопается при слабом нажатии, а в горячей воде белеет и опускается на дно. Искусственная икра однородна, с жесткой оболочкой и растворяется в горячей воде, изменяя ее цвет.

Местные жители всегда могут обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора для проведения лабораторных мероприятий, в случае возникновения сомнения в качестве.




Сергей СИЛАЕВ
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