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12:25, 21 декабря 2022 года Владимир Асякин: "Надеемся, что постепенно сообщество социальных предпринимателей будет расширяться, а благосостояние их – расти" В Орле завершился региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года – 2022".







В 12 номинациях были представлены 17 социальных проектов из различных сфер: дополнительного образования и воспитания детей, здорового образа жизни, физкультуры и спорта, поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социального обслуживания, развития сельских территорий.



Победителем в номинации «культурно-просветительская сфера» признан проект корреспондента «Российской газеты» Надежды Рипинской – Международный фестиваль славянской письменности МНОГО БУКВ.



По словам Надежды, идея проекта и его образовательной программы родилась в тандеме с руководителем орловского отделения Союза дизайнеров России Виктором Панковым. Главная цель – продвижение кириллицы как русского культурного кода средствами дизайна, декоративно-прикладного искусства, моды, фотографии.



«Учитывая, что проект делался без спонсоров и грантов, мы от души благодарим всех, кто нас поддержал. И в первую очередь - управление культуры и архивного дела и Фонд поддержки предпринимательства Орловской области. Уже понятно, что проводить фестиваль-конкурс мы будем ежегодно, вовлекая участников из всех славянских стран и стран СНГ, пишущих на кириллице, а также русских соотечественников, живущих за рубежом», – рассказала Надежда.



Что касается конкурса «Лучший социальный проект года», то он проводится для поддержки перспективных практик социального предпринимательства. Организатор регионального этапа – Лаборатория социального развития. По словам её руководителя Виталия Фатеева, в этом году в конкурсе приняло участие самое большое число проектов за пять лет. Растет и качественный уровень социальных инициатив орловских предпринимателей. В этом году в лидерах оказались участники прошлых лет.



Кстати сказать, для тех, кто не имеет юридического лица (ИП или НКО) организаторы учредили номинацию: «Гражданская инициатива», куда поступило семь проектов, представленных поэтическими, музыкальными и танцевальными сообществами. Победу одержал народный театр «Ювента» Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева (руководитель – Н.Н. Смоголь).



Председатель жюри регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года», руководитель орловского Фонда поддержки предпринимательства Владимир Асякин отметил:



«Я считаю социальных предпринимателей людьми по-своему героическими. Потому что их задача - соблюсти баланс между искренним желанием помогать людям, делиться своим временем, силами, средствами и в то же время развивать и поддерживать свой бизнес. Хороший пример социального предпринимательства - такси для инвалидов-колясочников. Надеемся, что постепенно сообщество социальных предпринимателей будет расширяться, а благосостояние их – расти».



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«Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»













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