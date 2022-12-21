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14:30, 21 декабря 2022 года Орловец не запер гараж и остался без шин Вор спрятал похищенное в кустах.





УМВД России по Орловской области, пять автошин, стоимость 32 тысячи рублей, пропали из гаража в Ливенском районе. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что дверь не была заперта, поэтому вор беспрепятственно проник в помещение. По информации пресс-службы, пять автошин, стоимость 32 тысячи рублей, пропали из гаража в Ливенском районе. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что дверь не была заперта, поэтому вор беспрепятственно проник в помещение. Похитителем оказался 46-летний орловец. Мужчина вынес шины, спрятал их в кустах неподалеку, а затем продал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Местного жителя заключили под стражу, следствие продолжается.





Сергей СИЛАЕВ





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