Орловец не запер гараж и остался без шин

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14:30, 21 декабря 2022 года
Орловец не запер гараж и остался без шинВор спрятал похищенное в кустах.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, пять автошин, стоимость 32 тысячи рублей, пропали из гаража в Ливенском районе. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что дверь не была заперта, поэтому вор беспрепятственно проник в помещение.
Похитителем оказался 46-летний орловец. Мужчина вынес шины, спрятал их в кустах неподалеку, а затем продал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Местного жителя заключили под стражу, следствие продолжается.
Сергей СИЛАЕВ