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15:00, 21 декабря 2022 года В детской поликлинике Орла прошел утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой Ансамбль театра "Славица" порадовал маленьких пациентов.









Устроили небольшую праздничную встречу артисты муниципального ансамбля "Славица".



- С Дедом Морозом и Снегурочкой, со сказочными героями дети водили хороводы, отгадывали загадки, зажигали огни на елке и, конечно, читали стишки про Новый год! Пусть праздник придет в дом каждого маленького пациента и принесет крепкое здоровье! -



Фото: пресс-служба горадминистрации







В Орле новогодний утренник прошел в детской поликлинике Заводского района. Снегурочка и Дед Мороз порадовали маленьких пациентов.Устроили небольшую праздничную встречу артисты муниципального ансамбля "Славица".- С Дедом Морозом и Снегурочкой, со сказочными героями дети водили хороводы, отгадывали загадки, зажигали огни на елке и, конечно, читали стишки про Новый год! Пусть праздник придет в дом каждого маленького пациента и принесет крепкое здоровье! - отметили в администрации Орла.





Ольга СУПОНЕВА





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