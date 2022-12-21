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15:30, 21 декабря 2022 года Орловские мастерицы создают елочные украшения по дореволюционной технологии В работе женщины используют проволоку, вату и клейстер.





В России возвращается мода на игрушки, которыми украшали новогодние ели еще до революции. Их создавали из проволоки, ваты и клейстера. В Орле это искусство освоили несколько мастериц. У них в гостях побывала корреспондент ГТРК "Орел" Александра Бахтина.





Александра Бахтина





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