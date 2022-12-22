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8:00, 22 декабря 2022 года В январе в Орле сыграет губернаторский симфонический оркестр Музыканты исполнят программу "Здравствуй, старый Новый год!".





Выступление Орловского губернаторского симфонического оркестра пройдет в январе в Орле. Гости познакомятся с музыкальной программой "Здравствуй, старый Новый год!".



Площадкой для концерта станет Орловский государственный академический театр им. Тургенева. Песни, которые обещают подарить гостям хорошее настроение, исполнят артисты ОГАТ. Ведущая Ольга Гарбар, художественный руководитель Александр Шкапцов.



Начало концерта в 19.00, адрес: пл. Ленина, 2.



(6+)





Ольга СУПОНЕВА





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