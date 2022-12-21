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14:37, 21 декабря 2022 года Орловские школьники попробовали себя в роли разведчиков В Орле впервые прошел Всероссийский исторический квест "1944. Дети победы".





Впервые в Орле прошел Всероссийский исторический квест для учеников 5 и 6 классов "1944. Дети победы", направленный на патриотическое воспитание, знакомство с историей Великой Отечественной войны и юными героями Советского Союза.



Участники выполняли задания на смекалку: разгадывали шифры, решали логические задачки. Справившись с последним заданием, ребята услышали воспоминания Зои Смирновой, которая, будучи ребенком в оккупированном Бресте, вместе с мамой передавала важную информацию партизанам.



Организаторы планируют, что этот квест пройдут все российские школьники.





Татьяна Тимохина





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