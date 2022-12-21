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16:30, 21 декабря 2022 года Андрей Клычков наградил орловцев за мероприятия по гражданской обороне Церемония состоялась в областной администрации.





правительства региона, почетные награды были вручены представителям органов исполнительной власти, преподавателям ОБЖ и сотрудникам вузов региона. Благодарность губернатора объявлена главе Ливен Сергею Трубицину и главе Болхова Владимиру Авилову. Глазуновский и Сосковский районы получили переходящий кубок и грамоту главного управления МЧС России по Орловской области за первое место в региональном конкурсе. Как сообщает пресс-службарегиона, почетные награды были вручены представителям органов исполнительной власти, преподавателям ОБЖ и сотрудникам вузов региона. Благодарность губернатора объявлена главе Ливен Сергею Трубицину и главе Болхова Владимиру Авилову. Глазуновский и Сосковский районы получили переходящий кубок и грамоту главного управления МЧС России по Орловской области за первое место в региональном конкурсе. Также благодарности объявили руководителям департаментов ЖКХ и транспорта региона Григорию Шайкину и Алексею Субботину. Награды получили сотрудники дежурно-диспетчерской службы, ОГУ, Мезенского педагогического колледжа. – Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» отмечены глава города Ливны Сергей Трубицины, глава Колпнянского района Виктор Громов и начальник Управления лесами Орловской области Александр Насонов, - сообщили в пресс-службе областного правительства.



Фото: пресс-служба правительства региона





Сергей СИЛАЕВ





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