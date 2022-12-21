Андрей Клычков наградил орловцев за мероприятия по гражданской обороне

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16:30, 21 декабря 2022 года
Андрей Клычков наградил орловцев за мероприятия по гражданской оборонеЦеремония состоялась в областной администрации.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, почетные награды были вручены представителям органов исполнительной власти, преподавателям ОБЖ и сотрудникам вузов региона. Благодарность губернатора объявлена главе Ливен Сергею Трубицину и главе Болхова Владимиру Авилову. Глазуновский и Сосковский районы получили переходящий кубок и грамоту главного управления МЧС России по Орловской области за первое место в региональном конкурсе.
Также благодарности объявили руководителям департаментов ЖКХ и транспорта региона Григорию Шайкину и Алексею Субботину. Награды получили сотрудники дежурно-диспетчерской службы, ОГУ, Мезенского педагогического колледжа.
– Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» отмечены глава города Ливны Сергей Трубицины, глава Колпнянского района Виктор Громов и начальник Управления лесами Орловской области Александр Насонов, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей СИЛАЕВ