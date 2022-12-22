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8:30, 22 декабря 2022 года В полуфинал конкурса "Воспитатель года" в Орле вышли 15 человек Теперь им предстоит побороться за участие в региональном этапе.









К финальному этапу переходят 15 педагогов дошкольного образования. Впереди их ждет оценка интернет-портфолио, а также "Профессиональный разговор" о проблемах современного образования.



Список полуфиналистов есть Стали известны имена полуфиналистов конкурса "Воспитатель года-2022". Орловцы, прошедшие в этот тур, в дальнейшем поборются за возможность поучаствовать в региональном этапе, а быть может и представить наш город во всероссийском этапе состязания профессионального мастерства.К финальному этапу переходят 15 педагогов дошкольного образования. Впереди их ждет оценка интернет-портфолио, а также "Профессиональный разговор" о проблемах современного образования.Список полуфиналистов есть здесь.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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