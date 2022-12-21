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17:00, 21 декабря 2022 года Орловские коммунисты отметили юбилей образования СССР за шахматным столом Внутрипартийный турнир КПРФ собрал 38 человек.





В Орле впервые прошел внутрипартийный турнир КПРФ по шахматам "Красная ладья". Его посвятили 100-летию образования СССР. За игрой встретились 38 человек из Орла, Мценска, Болховского, Кромского, Мценского, Ливенского и Шаблыкинского районов.



Победителя выявили в шести турах по наибольшему количеству очков. Тройка призеров получила от организаторов приятные подарки: Почетные грамоты Орловского обкома КПРФ, кубки, шахматные наборы и книги.





Анастасия Дорохова





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