Инфляция в Орловской области замедляется седьмой месяц подряд

Главные причины – увеличение предложения на рынках товаров и услуг, замедление роста издержек производителей и слабый спрос на товары длительного пользования.

В ноябре 2022 инфляция замедлилась на 1 процентный пункт и составила 12,8%. В региональном отделении Банка России причинами, по которым наблюдается такое явление, называют увеличение предложения на рынках товаров и услуг, замедление роста издержек производителей и слабый спрос на товары длительного пользования.





Из-за того, что орловцы остаются сдержанными в покупках, замедлилась непродовольственная инфляция. В ноябре цены притормозили расти на телевизоры, холодильники и смартфоны.