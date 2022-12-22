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9:00, 22 декабря 2022 года

Инфляция в Орловской области замедляется седьмой месяц подряд

Главные причины – увеличение предложения на рынках товаров и услуг, замедление роста издержек производителей и слабый спрос на товары длительного пользования.


В ноябре 2022 инфляция замедлилась на 1 процентный пункт и составила 12,8%. В региональном отделении Банка России причинами, по которым наблюдается такое явление, называют увеличение предложения на рынках товаров и услуг, замедление роста издержек производителей и слабый спрос на товары длительного пользования

Из-за того, что орловцы остаются сдержанными в покупках, замедлилась непродовольственная инфляция. В ноябре цены притормозили расти на телевизоры, холодильники и смартфоны. 









Ольга СУПОНЕВА
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