В Орловской области два сторожа получили более 700 тысяч рублей за переработки

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17:30, 21 декабря 2022 года
В Орловской области два сторожа получили более 700 тысяч рублей за переработкиРанее им не оплатили работу с марта 2020 года по декабрь 2021 года.
Сотрудники прокуратуры Свердловского района провели проверку. Стало известно, что одно из предприятий не полностью выплачивало заработную плату сторожам, после чего возникла задолженность более 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании денег в пользу работников. Суд требования удовлетворил, а восстановление прав остается на контроле у надзорного ведомства.
Сергей СИЛАЕВ