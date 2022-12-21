В Орловской области два сторожа получили более 700 тысяч рублей за переработки

Ранее им не оплатили работу с марта 2020 года по декабрь 2021 года.

прокуратуры региона. Сотрудники прокуратуры Свердловского района провели проверку. Стало известно, что одно из предприятий не полностью выплачивало заработную плату сторожам, после чего возникла задолженность более 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-служберегиона.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании денег в пользу работников. Суд требования удовлетворил, а восстановление прав остается на контроле у надзорного ведомства.