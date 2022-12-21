Из-за бережливости людей, в Орловской области замедлился рост цен на технику

Среди орловских потребителей главным трендом остается сдержанность в крупных покупках.

Как рассказали в Орловском отделении Банка России, в регионе продолжает прослеживаться тенденция к бережливости среди потребителей. Эта черта остается трендом, так, в ноябре жители нашего региона были сдержанными в плане крупных покупок.



Из-за того, что орловцы не торопятся раскошеливаться на дорогие вещи, наблюдается замедление роста цен на технику.



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амедлился рост цен на бытовую технику: плиты, холодильники, пылесосы и телевизоры. Продолжают дешеветь смартфоны. В целом непродовольственная инфляция на Орловщине замедлилась на 1,4 процентных пункта и составила 16,5%, - прокомментировали в реготделении Банка России.