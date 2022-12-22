Главная » Новости



9:30, 22 декабря 2022 года В Болховском районе еще в 66 домов подведут газ Голубое топливо появится в жилищах селян благодаря государственной программе.





В Болховском районе продолжится реализация программы догазификации. В ее рамках планируется подвести топливо еще в 66 домовладений.



Такую информацию сообщила районная газета "Болховские куранты". Догазификация - это бесплатное подведение газа к границе земельного участка в тех населенных пунктах, где ресурс уже есть.











Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2