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16:00, 21 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Автопарк орловского управления МЧС пополнился новой техникой.



- В 2022 году орловский кластер легкой промышленности помог 40 предпринимателям.



- Орловщина присоединилась к Всероссийской акции "1944. Дети Победы".



- Орловские коммунисты отметили сто лет со дня основания СССР шахматным турниром.



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