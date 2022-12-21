Более 8 тысяч рублей потребуется орловцам, чтобы накрыть новогодний стол

Этот показатель ниже, чем в ЦФО.

По информации телеграм-канала " Телеграммы из Орла " , 8 265 рублей нужно семье из четырех человек в Орловской области, чтобы накрыть стол к празднику. Средний чек по Центральному федеральному округу составляет 8 800 рублей. , 8 265 рублей нужно семье из четырех человек в Орловской области, чтобы накрыть стол к празднику. Средний чек по Центральному федеральному округу составляет 8 800 рублей.

В новогодний стол вошли множество традиционных продуктов. Это говядина, курица, колбасы и мясокопчености. Не обойдется стол и без картофеля, огурцов, помидоров и хлеба. Традиционные блюда "селедка под шубой" и "оливье" также включены в чек.

На восемь с небольшим тысяч можно приобрести сливочное масло, сыры, консервированные овощи, а также икру лососевых, деликатесные продукты из рыбы и рыбные консервы.

На оставшиеся средства орловцы могут купить торт, конфеты, чай, соки, воду и газированные напитки. На столе будут яблоки, апельсины и лимоны, а также алкогольные напитки.