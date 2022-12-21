Главная » Новости



15:36, 21 декабря 2022 года В музыкальной школе им.Калинникова Орла состоялся вечер памяти директора, который руководил ей 28 лет 100 лет исполнилось со дня рождения Бориса Дмитриевича Гладкова.





В музыкальной школе им. Калинникова города Орла состоялся вечер памяти директора, который руководил ей 28 лет, создал основные направления в обучении, сам отбирал и принимал талантливых ребят, и показал себя не только как знаменитый в области музыкант, но и как талантливый администратор.

Это Борис Дмитриевич Гладков, в этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения.



Подробнее в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2