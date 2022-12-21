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15:49, 21 декабря 2022 года Орловские налоговики обсудили итоги уходящего года Поступления НДФЛ за 10 месяцев 2022-го в регионе составили около 10,5 млрд. рублей.





Общественный совет при налоговой службе подвел итоги уходящего года. Поступления НДФЛ за 10 месяцев 2022-го в регионе составили около 10,5 млрд. рублей.



Технологичность, открытость к диалогу, полное взаимное доверие, отсутствие издержек при взаимодействии с налоговой службой и гарантии безопасности для каждого налогоплательщика. Именно так можно охарактеризовать сегодня работу ведомства. Внедряются новые системы работы, которые позволяют вести максимально точный учет. А учитывать есть что. Это и сбор налогов, и задолженности перед государством, и уровень дохода населения.





Орловское Информбюро





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