"ОРЕЛМЕДТЕХ" получит 30 млн на реализацию инновационного проекта

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса "Коммерциализация-импортозамещение (очередь XVIII)".



Цель конкурса – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации. То есть, малые инновационные предприятия, завершившие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, могут получить грант до 30 млн рублей.



В этом году на конкурс поступило 392 заявки на общую сумму 10 млрд рублей. По результатам заочной экспертизы экспертным жюри к финансированию рекомендованы 97 заявок на сумму 2,6 млрд рублей. В числе которых – инновационный проект орловского предприятия, направленный на расширение производства и продаж отечественной линейки кожных хирургических сшивающих аппаратов MEDSTEP.



Степлер MEDSTEP Skiner – это безопасная, удобная, эффективная и экономически обоснованная альтернатива шовной нити. Изделие используется для закрытия кожи при различных хирургических процедурах. Сокращает время заживления тканей, снижает риски осложнений, исключает рубцовые утолщения. При соединении краев раны не происходит перетягивания сосудов и нервов, остается малозаметный шов. Изделие одноразового применения. Поставляется стерильным.



Грантовая поддержка данного проекта от Фонда содействия инновациям составила 30 млн рублей.

"С 2022 года Фонд содействия инновациям реализует ряд программ, направленных на импортозамещение, что позволяет отечественным производителям получить поддержку в виде грантов даже при условии, что в других странах имеются аналоги подобной продукции.

Если у организации уже имеются патенты на изобретения или полезные модели, или имеются планы по регистрации интеллектуальной собственности, то такие предприятия имеют все шансы на получение грантов Фонда содействия инновациям!", –

отметил заместитель директора НО ФППОО-руководитель Центра кластерного развития, официальный представитель Фонда содействия инновациям в Орловской области Сергей Невструев.



По вопросам участия в выставках и конкурсах, а также комплексной поддержки предприятий, вы можете обращаться в региональный Центр «Мой бизнес»: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, тел.: 44-30-20.



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Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурса "Коммерциализация-импортозамещение (очередь XVIII)". В числе финалистов – орловская компания ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ".