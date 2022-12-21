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16:03, 21 декабря 2022 года

Детские и школьные автобусы освободят от оплаты проезда по платным дорогам

13 декабря 2022 года были внесены соответствующие изменения депутатами Государственной Думы, которые приняли в первом чтении.



13 декабря 2022 года, законопроектом № 217224-8 «О внесении изменения в статью 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о бесплатном проезде школьных автобусов по платным автомобильным дорогам)», были внесены соответствующие изменения депутатами Государственной Думы, которые приняли в первом чтении.

Предлагается установить общую гарантию безвозмездного проезда по платным дорогам для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, в том числе, если указанные категории автобусов осуществляют такую перевозку в междугородном и международном сообщении. Это понадобится, например, когда детей везут на экскурсии или соревнования.

По мнению эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Геннадия Мартынова, аналогичная норма действует для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, машин скорой помощи и другого спецтранспорта.

В условиях масштабной цифровизации технологических процессов при эксплуатации автомобильных дорог порядок идентификации школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, для целей освобождения от платы за проезд представляется возможным урегулировать в рамках подзаконных актов, а также положений концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве или о муниципально-частном партнерстве в части механизма реализации соответствующих инвестиционных проектов.
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