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16:10, 21 декабря 2022 года Орловский четвероклассник помог провалившемуся в погреб мальчику Сегодня Денис Кашу получил заслуженную благодарность от мэра Орла.





Четвероклассник из школы № 50 города Орла Денис Кашу помог мальчику, провалившемуся в погреб заброшенного сарая. Услышав крик о помощи, школьник сбросил туда разные предметы, чтобы парень поднялся повыше. После этого Денис смог вытянуть его наверх. Спасенный мальчик поблагодарил школьника, после чего ребята разошлись.



Сегодня Денис Кашу получил заслуженную благодарность от мэра Орла.





Фото: Юрий Парахин







Орловское Информбюро





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