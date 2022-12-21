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16:35, 21 декабря 2022 года Орел поприветствовал главного новогоднего волшебника На железнодорожном вокзале Деда Мороза встречали не только жители нашего региона, но и гости из Курска, Брянска, Белгорода.





21 декабря в Орле сделал остановку праздничный поезд Деда Мороза. На железнодорожном вокзале его встречали не только жители нашего региона, но и гости из Курска, Брянска, Белгорода – в приграничных областях визит главного новогоднего волшебника отменен по понятным причинам.



Всего в пути поезд будет почти три месяца, а посетит Дед Мороз целых 130 городов. С расписанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке.













Мария Семак





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