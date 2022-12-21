В Орловской области более половины мам работают

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19:30, 21 декабря 2022 года
В Орловской области более половины мам работаютДети есть у 68% орловчанок.
По итогам Всероссийской переписи населения, у 68,6% женщин в регионе есть дети. Чаще всего карьерой заняты орловчанки с одним или двумя детьми – в 53% и 42% случаев.
С тремя детьми трудоустроена почти треть представительниц прекрасного пола. Из тех, у кого четверо детей и более, работает 21%.
Более половины девушек на Орловщине рожают первого ребенка в возрасте 20-24 лет, еще 22% - в возрасте 25-29 лет.
Сергей СИЛАЕВ