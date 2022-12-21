В Орловской области более половины мам работают

Дети есть у 68% орловчанок.

По итогам Всероссийской переписи населения, у 68,6% женщин в регионе есть дети. Чаще всего карьерой заняты орловчанки с одним или двумя детьми – в 53% и 42% случаев.

С тремя детьми трудоустроена почти треть представительниц прекрасного пола. Из тех, у кого четверо детей и более, работает 21%.

Более половины девушек на Орловщине рожают первого ребенка в возрасте 20-24 лет, еще 22% - в возрасте 25-29 лет.