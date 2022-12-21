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18:00, 21 декабря 2022 года В Орле наградили призера Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту Девятое место занял ученик Ломовской школы Вадим Ветров.





Глава департамента образования Орловской области Алексей Карлов наградил ученика Ломовской школы Вадима Ветрова. Девятиклассник занял девятое место на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Школьнику вручили диплом третьей степени, умную колонку с голосовым помощником и новогодний подарок от департамента.



Благодарственными письмами Института стратегии развития образования Российской академии образования отмечены учителя, подготовившие Вадима Ветрова к соревнованию.



Фото: Алексей Карлов





Орловское Информбюро





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