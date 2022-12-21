На прошлой неделе орловцы чаще всего жаловались на уборку снега

Статистику представил ЦУР.

Как сообщает Центр управления регионом, за неделю от всех жалоб, что подали жители Орловской области, почти половина - на уборку снега. Также орловцы писали обращения касательно неисправных фонарей, спрашивали об универсальном пособии, которое введут с 1 января 2023 года.



