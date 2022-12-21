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17:02, 21 декабря 2022 года В Ливнах открыли семейный МФЦ Посетители центра смогут получить комплексную поддержку.





На Орловщине продолжает развиваться сеть семейных МФЦ. 21 декабря в регионе открылось уже четвертое подобное учреждение. Оно открыло двери в Ливнах.



Посетители центра в формате "одного окна" смогут получить комплексную поддержку: консультационную, социальную, гуманитарную, психологическую, юридическую, финансовую. В МФЦ поддержат любые семьи с детьми, попавшие в трудную ситуацию, - сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".



Фото из архива





Орловское Информбюро





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