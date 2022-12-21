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20:30, 21 декабря 2022 года В Ливенском районе отремонтировали Речицкий дом культуры На работы ушло почти 20 миллионов рублей.



По информации телеграм-канала " Телеграммы из Орла " , за 19,7 миллиона рублей в сельском учреждении культуры заменили крышу, отремонтировали фасад, два этажа, внутренние помещения, котельную. Также рабочие обустроили инженерные сети. , за 19,7 миллиона рублей в сельском учреждении культуры заменили крышу, отремонтировали фасад, два этажа, внутренние помещения, котельную. Также рабочие обустроили инженерные сети. В планах приобрести театральные кресла, одежду для сцены, шторы, звуковое и световое оборудование. Работы проводятся в рамках проекта "Местный дом культуры".





Сергей СИЛАЕВ





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