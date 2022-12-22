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7:30, 22 декабря 2022 года Сегодня в Орле ожидается сырая и ветреная погода Публикуем подробный прогноз на 22 декабря.









Как Росгидрометцентр, в четверг 22 декабря в нашем городе пасмурно. Столбики термометров остановятся на отметке в 0 градусов, возможны мокрые осадки. Ветер юго-западный 6 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



По предварительному прогнозу, похожая погода сохранит позиции вплоть до будущей недели.



Оттепель, похоже, задержится в Орле. Сегодня погода обещает быть сырой и ветреной.Как сообщает , в четверг 22 декабря в нашем городе пасмурно. Столбики термометров остановятся на отметке в 0 градусов, возможны мокрые осадки. Ветер юго-западный 6 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.По предварительному прогнозу, похожая погода сохранит позиции вплоть до будущей недели. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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