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10:00, 22 декабря 2022 года

В Орле полицейский предстанет перед судом за причинение вреда здоровью

По версии следствия, сотрудник ОВД сломал челюсть мужчине в пылу конфликта.


В Орле сотрудника полиции будут судить по уголовной статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". По версии следствия,  полицейский поссорился с местным жителем и нанес ему удар в челюсть. Мужчина получил перелом.

- Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, не находящийся при исполнении своих служебных обязанностей, в ночное время на одной из улиц Советского района в городе Орле в ходе конфликта нанес 29-летнему потерпевшему удар кулаком в лицо, причинив закрытый перелом нижней челюсти, - пояснил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дело рассмотрит Советский районный суд. В региональном УМВД добавили, что если вина полицейского будет доказана, то его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством. 


Ольга СУПОНЕВА
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