Главная » Новости



10:00, 22 декабря 2022 года В Орле полицейский предстанет перед судом за причинение вреда здоровью По версии следствия, сотрудник ОВД сломал челюсть мужчине в пылу конфликта.





В Орле сотрудника полиции будут судить по уголовной статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". По версии следствия, полицейский поссорился с местным жителем и нанес ему удар в челюсть. Мужчина получил перелом.



- Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, не находящийся при исполнении своих служебных обязанностей, в ночное время на одной из улиц Советского района в городе Орле в ходе конфликта нанес 29-летнему потерпевшему удар кулаком в лицо, причинив закрытый перелом нижней челюсти, - пояснил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Дело рассмотрит Советский районный суд. В региональном УМВД добавили, что если вина полицейского будет доказана, то его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2