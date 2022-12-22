В Орле полицейский предстанет перед судом за причинение вреда здоровью

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10:00, 22 декабря 2022 года
В Орле полицейский предстанет перед судом за причинение вреда здоровьюПо версии следствия, сотрудник ОВД сломал челюсть мужчине в пылу конфликта.
В Орле сотрудника полиции будут судить по уголовной статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". По версии следствия, полицейский поссорился с местным жителем и нанес ему удар в челюсть. Мужчина получил перелом.
- Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, не находящийся при исполнении своих служебных обязанностей, в ночное время на одной из улиц Советского района в городе Орле в ходе конфликта нанес 29-летнему потерпевшему удар кулаком в лицо, причинив закрытый перелом нижней челюсти, - пояснил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Дело рассмотрит Советский районный суд. В региональном УМВД добавили, что если вина полицейского будет доказана, то его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
Ольга СУПОНЕВА